- Ziarul Unirea CS Gheorgheni – CS Ocna Mureș 1-9 (0-5), in ultimul meci al barajului | „Soda draga”, victorie neta și speranțe de promovare de pe locul secund CS Ocna Mureș a incheiat cu o victorie neta miniturneul de promovare in eșalonul terț, scor 9-1 (5-0) cu CS Gheorgheni, și așteapta o posibila…

- Ziarul Unirea CS Ocna Mureș se prezinta inaintea miniturneului de promovare in Liga a 3-a | ”Soda draga” joaca maine, la Ungheni, cu Corona Brașov CS Ocna Mureș, desemnata campioana Ligii a 4-a dupa inghețarea campionatului din cauza pandemiei de coronavirus, abordeaza minibarajul de promovare in eșalonul…

- Ziarul Unirea CS Ocna Mureș – Industria Galda de Jos 0-0, in meci amical | Ultima repetiție pentru „Soda draga”, inaintea barajului Astazi, pe „Stadionul Dragostei”, intr-o partida de verificare, CS Ocna Mureș și Industria Galda de Jos, au remizat, scor 0-0. Daca pentru amfitirioni a fost ultima repetiție…

- Timișul a inregistrat, astazi, o nedorita premiera, județul avand primul oraș din Romania intrat oficial in carantina, Faget. Au intrat in carantina... The post Situația devine ingrijoratoare in Timiș. Patru localitați din județ sunt oficial in carantina. Spitalul de campanie din Timișoara este plin…

- bull; Partida de la Ovidiu ar fi trebuit sa se joace vineri, 10 iulie, de la ora 18.00. Programat initial ieri, de la ora 18.00, meciul de fotbal FC Viitorul Academica Clinceni, din etapa a noua a turneului play out al Ligii 1, a fost reprogramat astazi, de la ora 15.00, dupa ce sapte rezultate in cadrul…

- Ziarul Unirea CS Ocna Mureș se dueleaza cu campioanele din Harghita și Brașov la barajul de promovare in Liga a 3-a! „Soda draga” și-a aflat oponenții cu care se va bate in august CS Ocna Mureș, campioana Ligii a 4-a Alba in ediția 2020/2021, se va duela in barajul de promovare in Liga a 3-a cu campioanele…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a prezentat, joi, pe site-ul official, situatia financiara prezentata de cluburile din Liga I pentru obtinerea licentei de participare in primul esalon, potrivit news.ro.Raportarile contabile pe anul 2019 sunt cumulate pentru cele 14 cluburi. Conform…

