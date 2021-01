Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Marian Guț (Unirea Alba Iulia) revine la CS Ocna Mureș! ”Soda draga” a renunțat la Borșoi, al 10-lea jucator plecat CS Ocna Mureș a reușit o noua mutare extrem de importanta in contextul luptei pentru evitarea retrogradarii, readucandu-l acasa pe Marian Guț, polivalentul jucator ce a evoluat…

- Portarul Haralambie Mociu nu e singurul jucator care si-a incheiat raporturile contractuale cu Ripensia saptamana aceasta. Ros-galbenii au reziliat astazi intelegerea cu fundasul Alin Burdet, aflat la echipa din ianuarie 2018. Burdet (22 ani) era printre cei mai vechi componenti din lotul actual. Fundasul…

- FC Voluntari a anuntat, joi, ca s-a despartit pe cale amiabila de fundasul Gregoire Puel, potrivit news.ro. Citește și: Lovitura pentru Realitatea PLUS, dupa atacul la CTP! ‘O zdreanța, o gioarsa’ “FC Voluntari anunta ca a reziliat, pe cale amiabila, contractul cu Gregoire Puel. Fundasul…

- CS Ocna Mureș, nou-promovata in eșalonul terț, ierneaza pe penultima poziție a ierarhiei Seriei a 9-a din Liga a 3-a. “Soda draga” a strans doar șase puncte (victorii cu conjudețenele Unirea Alba Iulia și Industria Galda de Jos) in cele 10 etape disputate și are emoții mari in privința obținerii...…

- Patida dintre CSO Cugir și Sanatatea Cluj, programata maine, 7 noiembrie 2020, pe „Arena CSO”, nu se va disputa din cauza pandemiei de coronavirus, ce a lovit din plin lotul liderului de sub Dragana. Dupa toate probabilitațile meciul contand pentru etapa a 9-a a Seriei 9-a, va fi reprogramat de FRF…

- Ziarul Unirea CS Hunedoara – Unirea Alba Iulia, langa furnale | “Non c’e due senza tre”, pentru “alb-negri”? Unirea Alba Iulia a legat doua victorii stagionale, cu același scor, 2-1, cu Arieșul Turda, pe “Cetate” și la Galda de Jos (miercuri), și abordeaza increzatoare confruntarea de sambata de langa…

- Ziarul Unirea Marian Guț a spart gheața: gol pentru Unirea Alba Iulia, prima reușita in eșalonul terț | Polivalentul jucator din Ocna Mureș a deschis scorul in disputa cu Sticla Arieșul Turda Folosit de antrenorul Adrian Bicheși pe postul de mjlocaș dreapta, Marian Guț a deschis scorul, in minutul 7,…

- Ziarul Unirea FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – Sticla Arieșul Turda, pe „Cetate” | „Alb-negrii”, obligați sa invinga! Unirea Alba Iulia susține ultima reprezentație interna a toamnei, impotriva Sticlei Arieșul Turda, de la ora15.00, partida contand pentru runda a 8-a a Seriei a 9-a fiind una intre…