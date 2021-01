Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 18 ianuarie 2021, este data reluarii pregatirilor penru trei dintre divizionarele terțe din Alba, CSO Cugir, Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș, componente ale Seriei a 9-a din Liga a 3-a. In dreptul celeilalte conjudețene, “lanterna roșie” Industria Galda de Jos, sta un mare semn de intrebare…

- 22 noiembrie 2020 este data ultimului joc oficial susținut de o echipa din Alba in acest sezon, Industria Galda de Jos – Avantul Reghin 1-3, dupa ce, cu cateva zile inainte se disputasera restanțele CSO Cugir – Sanatatea Cluj 3-3 și Industria Galda de Jos – CS Ocna Mureș 1-3... Articolul Divizionarele…

- In toamna acestui an, pe fond de campanie electorala, s-a deschis robinetul banilor publici și spre echipa de fotbal Unirea Alba Iulia , ce a beneficiat de o suma de 400.000 de lei, dupa o perioada de aproape un deceniu in care a fost uitata de autoritați, fonduri venite de la Consiliul local al municipiului…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a localitaților Albac, Ciugud și Roșia Montana și in scenariul galben localitațile Berghin, Cugir, Hoparta, Lupșa, Stremț, Șona, Valea Lunga, și Zlatna. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor…

- In mercato de iarna, FCSB il dorește și pe atacantul Dumitru Cardoso (29 de ani) de la Gaz Metan, care e pe placul lui Gigi Becali (62 de ani) și care ar urma sa joace in locul celui adus in vara, tot de la Gaz Metan, Sergiu Buș (28 de ani). FCSB vrea sa joace tare in pauza de iarna in ceea ce privește…

- CS Ocna Mureș a dat lovitura in disputa de la Galda de Jos și a predat „lanterna roșie”, cu a doua izbanda din acest sezon (in fapt ocnamureșenii au toate punctele cucerite in disputele cu conjudețenii). Un Industria – CS Ocna Mureș 1-3 (1-1), cu o eliminare in tabara gazdelor (Haiduc) și doua penalty-uri…

- Atacantul norvegian se afla pe "radarul" mai multor echipe de top, dar presa din Spania scrie ca Real Madrid se afla in pole-position pentru transferul fotbalistului care este o adevarata "masina de goluri", noteaza Digisport. Conducerea clubului de pe Bernabeu isi face deja planurile pentru…