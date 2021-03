CS Ocna Mureș a câștigat „triunghiularul” disputat în compania Sticlei Arieșului Turda și a Someșului Dej CS Ocna Mureș a caștigat ultimele doua teste disputate inaintea returului, impunandu-se intr-un triunghiular la Turda, cu Sticla Arieșul și Someșul Dej. In primul meci, gazdele au pierdut, scor 0-2, cu Someșul Dej, iar a doua intalnire a fost cea mai disputata, cu gruparea dejeana. “Soda draga” s-a impus cu 1-0, dupa o partida incrancenata, cu mulți nervi, ocnamureșenii mai avand o bara. In ultima intalnire, “alb-albaștrii” au trecut de Sticla, colega de serie, scor 2-0, intre reușitele oaspeților Lemnaru lovind bara. In loc de joc acasa cu Sticla Arieșul Turda, ultima repetiție a perioadei precompetiționale… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

