Stiri pe aceeasi tema

- Meciul din ultima etapa a turului Diviziei Naționale de Seniori la rugby dintre CS Navodari și Bucovina Suceava, care trebuia sa se dispute duminica, 10 noiembrie, de la ora 11.00, pe stadionul „Flacara”, a fost reprogramat. Astfel, partida se va juca duminica, 17 noiembrie, de la ora 11.00, pe același…

- CS Navodari se zbate sa ajunga pe primele pozitii in Divizia Nationala de Seniori la rugby. Formatia antrenata de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Nastase joaca, sambata, pe terenul ultimei clasate, RC Gura Humorului si nu are de gand sa cedeze punctele puse in joc. Navodarenii se afla pe locul…

- Etapa a 4-a a Diviziei Naționale de Seniori la rugby a programat, pe stadionul „Flacara”, meciul dintre CS Navodari și Grivița București. Formația antrenata de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Nastase a caștigat cu punct bonus, dupa ce a avut o repriza secunda foarte buna, in care și-a dominat…

- Meciul de rugby de astazi CS Navodari Grivita Bucuresti, din etapa a patra a Diviziei Nationale de seniori, s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 38 10 12 10 , CS Navodari antrenori, Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase obtinand o victorie cu punct bonus.Pentru gazde au marcat Florin Urdea…

- Etapa a 4-a a Diviziei Naționale de Seniori la rugby programeaza, sambata, 19 octombrie, de la ora 15.00, pe stadionul „Flacara”, meciul dintre CS Navodari și Grivița București. Etapa trecuta, formația antrenata de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Nastase a caștigat in deplasare, scor 10-3, meciul…

- RUGBY… In etapa a treia a Diviziei Nationale de Seniori (DNS), RC Barlad a fost infranta pe teren propriu, pe stadionul „Rulmentul”, de catre CS Navodari, cu scorul de 3-10! La juniori, Barladul a obtinut o victorie in etapa a doua a Campionatului National de juniori. Echipa U18 a CSS Barlad a invins,…

- Echipa de rugby CS Navodari a sustinut astazi meciul din etapa a treia a Diviziei Nationale de seniori.Jucatorii pregatiti de Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase au intalnit in deplasare RC Barlad, de care au dispus cu 10 3 7 3 .Pentru oaspeti au marcat Onal Agiacai eseu, Mihai Barbu transformare…

- Echipa de rugby CSM Bucovina Suceava a obtinut o victorie la limita, dupa un joc greu si spectaculos, 20-17, cu RC Grivita, in partida jucata sambata, de la ora 10.00, pe stadiul Unirea din Suceava, contand pentru etapa a II-a a Diviziei Nationale de Seniori (DNS). Sucevenii au condus cu 7-0 ...