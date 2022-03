Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj, eliminata recent din semifinalele Cupei CEV, va disputa 5 partide decisive pentru titlu, in prima parte a lunii martie. Primul meci se joaca chiar joi, de la ora 18:00, contra Dacia Mioveni, in deplasare, intr-o restanța din etapa a XV-a. Alte doua meciuri importante sunt contra Clubul…

- Rapid București – Volei Alba Blaj 0-3 in Divizia A1 | Victorie fara emoții și repetiție pentru Eczacibasi Istanbul Volei Alba Blaj s-a impus cu 3-0 (25-17, 25-18, 25-20),in partida cu Rapid București, contand pentru etapa a 19-a a Diviziei A1. Intr-o deplasare cosiderata dificila, echipa din „Mica Roma”…

- Volei Alba Blaj, calificare in semifinalele Cupei CEV, dupa returul din Franța!!! Ce performanța pentru „Mica Roma”! Volei Alba Blaj s-a calificat in semifinalele Cupei CEV, dupa returul din Franța, cu Volero Le Cannet. Este o noua performanța europeana a echipei din „Mica Roma”, ce a reușit accederea…

- Astazi, ora 21.00, Volero Le Cannet – Volei Alba Blaj, in sferturile Cupei CEV | Doua seturi pentru semifinale! De doua seturi are nevoie Volei Alba Blaj, astazi, de la ora 21.00, in partida retur din Franța, in sferturile de finala ale Cupei CEV, pentru a se califica in semifinalele celei de-a doua…

- In Divizia A1, Volei Alba Blaj – “U”-NTT Data Cluj 3-1 | Echipa din “Mica Roma” s-a incalzit mai greu… Volei Alba Blaj a caștigat in Sala “Timotei Cipariu” partida cu “U”-NTT Data Cluj, scor 3-1 (23-25, 25-11, 25-11, 25-12), contand pentru etapa a 16-a a Diviziei A1. Revenita langa fileu dupa o pauza…

- 7 voleibaliste și 2 membri ai staff-ului tehnic al Volei Alba Blaj au COVID-19, astfel ca urmatoarele doua jocuri ale echipei din „Mica Roma” au fost amanate. Partidele cu CS Medgidia, din etapa a 14-a a Diviziei A1, de maine, in Sala „Timotei Cipariu”, derby-ul rundei, și returul din sferturile de…

- Focar de COVID-19 la Volei Alba Blaj! Meciurile cu CS Medgidia și Volero Le Cannet, amanate! Focar de COVID-19 la Volei Alba Blaj, vicecampioana Romaniei. 7 voleibaliste și 2 membri ai staff-ului tehnic au fost depistate pozitive, astfel ca urmatoarele doua jocuri ale echipei din „Mica Roma” au fost…

In meciul din cadrul etapei cu numarul 13, al Diviziei A1 la volei feminin, ACS Volei Cristina Pirv Turda va juca vineri 21 ianuarie, de la orele 18.00, impotriva „liderei" campionatului,...