- Viitorul Pandurii a pierdut, duminica la pranz, unul dintre cele mai importante meciuri in lupa la play-off, in deplasarea de la Farul. A fost un esec la limita, scor 0-1, la capatul unui meci tensionat, in care singurul scop al celor doua formatii a fost victoria. Partida a contat pentru etapa a 17-a…

- Dunarea Calarasi a invins-o pe CSM Resita cu scorul de 1-0, sambata, in deplasare, in etapa a 17-a a Ligii a II-a de fotbal. In urma acestui succes, echipa antrenata de Cristian Pustai a urcat pe locul al treilea in clasament. ASU Poli Timisoara, a doua clasata, a remizat la Slobozia, 0-0 cu…

- CSM Slatina nu a reusit sa obtina niciun punct din deplasarea de la Cluj, din partida cu Universitatea. A fost o victorie la limita a ardelenilor, scor 2-1, dupa ce au reușit sa inscrie golul „izbavitor“ in minutul 90+5. Golurile invingatorilor au fost reusite de Ogbu (33) și Golan (90+5), in timp ce…

- Dupa primul egal, obținut in prima partida din returul Ligii a II-a, meci jucat pe un teren, pe care mingea a staționat din cauza noroiului produs de condițiile meteo, ACS Recea va infrunta echipa lui Alexandru Pelici, CS Mioveni, maine de la ora 11:00. In momentul de fața, in cadrul echipei au plecat…

- Vremea le-a dat mari batai de cap celor la CSM Slatina. Ninsorile abundente de vineri noapte și sambata dimineața au condus la intreruperea meciului cu CS Mioveni in minutul 16. Timp de o ora, organizatorii au depus mari eforturi pentru degajarea zapezii, dar condițiile de pe stadionul „Municipal“ au…

- Liga 2 se reia in aceasta saptamana, cu etapa a 16-a. Primele doua confruntari vor avea loc ceva mai devreme, nu la sfarșitul saptamanii, odata cu restul partidelor. Astfel, maine de la ora 15.00, ASU Poli Timișoara primește vizita echipei Gloria Buzau. Apoi, de la ora 17.00, Viitorul Pandurii o intalnește…

- La o zi dupa ce divizionara secunda Gloria ”plangea” din cauza unei decizii de retragere a echipei, luata din Primaria Buzau, s-a revenit asupra deciziei de ”abandonare” a intrecerii. Potrivit Liga2.ro, SCM Gloria Buzau și-a rechemat astazi jucatorii la stadion, iar antrenorul Ilie Stan le-a dat marea…

- Turris Turnu Magurele a terminat la egalitate, scor 1-1, cu ACS Comuna Recea, in ultima apariție din acest an. Golul, venit tarziu, in minutul 78, a fost de Alin Țegle. Turris a incheiat anul 2020 pe locul 11, cu 10 puncte.. Pozițiile de play-off nu sunt insa departe. Teleormanenii se afla departe…