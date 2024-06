CS Minaur se reunește în 15 iulie Lotul masculin de handbal al CS Minaur se reunește in 15 iulie, anunța clubul pe site-ul sau. Primele doua zile sunt consacrate antrenamentelor ușoare și vizitei medicale, iar mai apoi, pana in 21 iulie vor fi antrenamente pe plan local pentru readaptarea organismului la efort. Din 21 iulie va urma un stagiu de pregatire centralizata in Ungaria, pana pe 28 iulie. In 1 august se pleaca la Timișoara, unde Minaur va participa la un prim turneu de pregatire. Urmeaza un turneu in Baia Mare, in 9-10 august, la care pe langa Minaur vor mai participa CSM Bacau, CSU Suceava și Potaissa Turda. Inițial,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

