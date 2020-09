Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare a susținut un prim joc de pregatire in pauza competiționala, 2-1 cu SCM Zalau, colega de serie in Liga 3. Mai apoi, miercuri dupa-amiaza, baimarenii s-au deplasat la Satu Mare pentru un joc cu CSM din localitate, probabil o alta colega de serie din Liga 3. Prima repriza a fost echilibrata…

- SCM Zalau a sustinut la finele saptamanii trecute al saptelea meci de verificare din aceasta vara, evoluand in deplasare, pe terenul formatiei Minaur Baia Mare, o echipa al caui lot a suferit schimbari majore in ultima perioada. Pentru maramureseni a fost primul amical dinaintea inceperii noului sezon,…

- La sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc, ieri, intalnirea Comitetului Executiv, iar responsabilii au hotarat soarta Ligii 2 și Ligii 3. Liga 3 va avea la start zece serii cu cate zece echipe, astfel ca numarul de echipe va crește de la 80 la 100, iar campionatul ar trebui sa inceapa pe data…

- La Editurile ’’Școala Ardeleana’’ Cluj-Napoca și ’’Caiete Silvane’’ Zalau a aparut, sub egida Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj, ediția a II-a, revizuita și adaugita, a carții ’’Onisifor Ghibu.

- Județul Maramureș va avea inca o echipa in liga a III-a, dupa ce Progresul Șomcuta Mare a invins duminica, 9 august, campioana județului Salaj, Sportul Șimleu Silvaniei. Scorul final a fost 2-0 (0-0), Bogdan Hauși, in minutul 65 și Tudor Balmoș, in minutul 74, punctand pentru echipa din Șomcuta Mare.…

- CS Minaur Baia Mare l-a ofertat pe antrenorul Adrian Petrea pentru preluarea echipei masculine de handbal. Petrea, care este și secundul lui Rareș Fortuneanu la echipa naționala de seniori, a acceptat vineri dimineața oferta clubului nostru și a semnat un contract valabil pentru urmatorul sezon, unul…

- A intra in circulație Trenul Soarelui. Este vorba despre IR 1944, care va circula pe ralația Satu Mare-București-Baneasa-Mangalia, fara sa intre in București. Trenul va porni din Satu Mare la ora 13.20. Plecarea din Baia Mare va fi la ora 15.01, iar in Mangalia va ajunge a doua zi, la ora 08.52. InterRegio…

- Campioana Ligii Florilor, SCM Ramnicu Valcea, va incepe pregatirile pentru sezonul viitor in prima zi a lunii iulie, dupa ce, pe 29 și 30 iunie, jucatoarele vor da testele medicale. Trei turnee de pregatire pentru SCM Rm. Valcea Prima saptamana din luna iulie va fi dedicata reacomodarii la efort și…