CS Medgidia, infrangere contra campioanei Volei Alba Blaj

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea CS Medgidia – Volei Alba Blaj 0-3 | Campioana, a 4-a victorie in Divizia A1 Volei Alba Blaj a caștigat al 4-lea meci in Divizia A1, 3-0 (25-17, 25-19, 25-22) cu CS Medgidia, al doilea meci disputat in turneul de la malul Marii. Deținatoarea titlului a avut o alta presteție, comparativ…

- In primul meci al turneului 2, de la Medgidia, s au duelat CS Medgidia si CS Rapid Bucuresti.Turneul 2 al Campionatului National de volei feminin, Divizia A1, grupa 2, a inceput in aceasta seara, la Medgidia, iar in prima partida s au intalnit echipa locala, CS Medgidia, si CS Rapid Bucuresti.Pregatite…

- Campioana en titre la volei feminin, CSM Volei Alba Blaj, a anuntat, vineri, pe pagina sa de Facebook, ca are cinci jucatoare testate pozitiv la Covid-19. Totusi, echipa ardeleana va juca, in acest weekend, in cel de-al doilea turneu al turului Diviziei A1 la volei feminin, gazduit, in…

- Campioana la volei feminin, Volei Alba Blaj, a anuntat ca a inregistrat patru cazuri pozitive la Covid-19 in lot, plus doi membri ai stafului tehnic, dar va participa la al doilea turneu al Diviziei A cu celelalte jucatoare, potrivit news.ro.”Echipa noastra s-a deplasat la Medgidia fara patru…

- In turneul 1 al Diviziei A1, CS Medgidia a inregistrat o victorie si o infrangere.CS Medgidia gazduieste, in perioada 6 8 noiembrie 2020, turneul numarul 2 al Campionatului National de volei feminin, Divizia A1, grupa 2. Participa trei echipe: CS Medgidia, CS Rapid Bucuresti si CSM Volei Alba Blaj.Programul…

- Apararea de fier a Medicinei a fost de neclintit, iar CS Medgidia s a vazut la final invinsa.Echipa feminina de volei CS Medgidia a sustinut in aceasta seara al doilea meci din turneul I al Diviziei A, editia 2020 2021.Jucatoarele pregatite de Florin Voinea si Radu Began au intalnit CSU Medicina Tg.…

- Partida a facut parte din Turneul I al Campionatului National de volei Divizia A1.Echipa feminina de volei CS Medgidia a debutat cu dreptul in editia 2020 2021 de campionat, inregistrand in aceasta seara o victorie importanta contra Stiintei Bacau.CS Medgidia s a impus cu scorul de 3 1 25 23, 21 25,…

- CSM Volei Alba Blaj a caștigat sambata primul meci in cadrul turneului numarul 1 al Campionatului Național de volei feminin, Divizia A1. Campioana Romaniei a invins formația Dinamo București cu 3 – 1 (25-19, 25-19, 22-25, 25-22). Turneul desfașurat in Sala „Timotei Cipariu” din Blaj va continua duminica,…