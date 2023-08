CS Medgidia ciclism: Daria Solomon, castigatoare in proba de fond de la Campionatul National de sosea (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 6 august 2023 va pleca un transport agabaritic din Agigea, judetul Constanta, care se va indrepta spre Ruginoasa, judetul Iasi. In perioada 06.08.2023 ndash; 12.08.2023 se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: Agigea judetul Constanta ndash; DN39 ndash; A4 ndash; DN3 ndash; Murfatlar…

- Prin decizia nr. 1 din data de 14 iunie 2023 se arata ca Nicoleta ndash; Andreea Amariei nascuta in Medgidia, judetul Constanta , in calitate de asociat unic al Romco SRL, a decis dizolvarea si lichidarea societatii amintite. Ea a declarat ca societatea are urmatoarele active si pasive:Active Imobilul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la iesire din localitatea Nicolae Balcescu spre localitatea Mihail Kogalniceanu, judesul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un TIR s a rasturnat.La fata locului intervin o autospeciala de stingere cu apa si spuma si SMURD Medgidia. ...

- Saptamana viitoare, absolventii de liceu sustin probele scrise ale examenului de Bacalaureat. Prima proba scrisa va fi sustinuta luni, 26 iunie cand este programata proba de Limba si Literatura Romana. In judetul Constanta pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat 2023, sesiunea iunie iulie,…

- Noi meciuri si participari in competitii oficiale pentru sportivii si echipele CSM Constanta. Avem o noua saptamana plina, in care sportivii nostri sunt angrenati in competitii nationale si internationale. Luptam pentru medalii pe iarba, asfalt, tartan si nisip, la toate categoriile de varsta, de la…

- CSM Focșani 2007 va debuta in turneu la ora 18:00, in compania CS Medgidia Tuneul Final al Campionatului Național de juniori 1 va incepe astazi, la ora 10:00, in Sala Polivalenta cu meciul care va opune formația cotata cu prima șansa la titlul de campioana a Romaniei, CSU din Suceava gruparii…

- FOTO| Rezultate remarcabile pentru atleții din Alba la Campionatului Național de alergare pe șosea: Au ocupat 8 locuri pe podiumul competiției FOTO| Rezultate remarcabile pentru atleții din Alba la Campionatului Național de alergare pe șosea: Au ocupat 8 locuri pe podiumul competiției In parcul Dumbrava…

- In parcul Dumbrava din Sibiu s-a desfașurat Campionatul Național de alergare pe șosea și marș 10 km pentru atletii Masters, eveniment la care au luat parte și 10 sportivi din Județului Alba, din care 5 atleți din cadrul CS „Metalurgistul” Cugir. Și de aceasta data, atleții din Alba au obținut rezultate…