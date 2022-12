Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul etapei a 12-a a Diviziei A la handbal masculin, Seria B, le-a adus fata in fata, la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, pe CS Medgidia si CSM Alexandria, doua dintre echipele cu drept de promovare in Liga Nationala. Formatia gazda a facut o prima repriza foarte buna, s-a distantat la cinci goluri…

- Handbalistii de la CS Medgidia au avut o prestatie foarte buna in meciul cu CSU Pitesti, desfasurat la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, contand pentru etapa a 10-a a Diviziei A, Seria B. In compania unui adversar puternic, care isi juca la randu-i ultima sansa de a ramane in zona promovarii, formatia…

- Echipa masculina de handbal-juniori CS Medgidia s-a impus de o maniera categorica, scor 53-29, in partida cu CSS Calarași, disputata la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, contand pentru Campionatul National. Un meci foarte bun prestat la semicerc de constanteni. La pauza, tabela arata 27-17 pentru Medgidia,…

- Handbalistii de la CS Medgidia au pasit cu dreptul in returul Diviziei A, Seria B. Echipa antrenata de Adrian Georgescu si Ionut Deli-Iorga a invins-o, cu scorul de 37-28 (19-12), intr-o atmosfera de vis creata de suporteri la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, pe HC Buzau II. „Panterele” au avut un…

- Misiune dificila, in week-end, pentru handbaliștii de la CS Medgidia. Duminica, 23 octombrie, de la ora 13.30, echipa antrenata de Adrian Georgescu si Ionut Deli-Iorga va intalni, in deplasare, pe CS Dinamo Bucuresti II, intr-o partida contand pentru ultima etapa a turului Diviziei A. Pana in acest…

- Meci nebun la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din Medgidia, unde, in cadrul etapei a patra a Diviziei A la handbal masculin, Seria B, s-au intalnit echipele CS Medgidia si CSM Bucuresti II. Oaspetii au dominat cu autoritate prima parte a jocului, intrand la cabine cu avantaj de trei goluri, 18-15,…

- Duminica, 9 octombrie, de la ora 18.00, handbalul va da intalnire cu un nou meci spectacol in Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”. CS Medgidia o va infrunta pe CSM București II, in etapa a patra a Diviziei A, Seria B. „Panterele” au inregistrat pana acum numai victorii de la inceputul campionatului și…

- Raport de forte complet dezechilibrat la partida dintre CSU Neptun Constanta si ACS Spartac Bucuresti, disputata la Sala Sporturilor, in cadrul etapei a doua a Diviziei A la handbal feminin, Seria A. Echipa gazda s-a impus cu un scor care nu mai lasa loc de niciun comentariu: 43-16 (21-5), formatia…