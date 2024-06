CS Iernut, promovare în Liga a III-a de fotbal! Campioana județului Mureș, CS Iernut, a remizat duminica, 23 iunie, scor 1-1, in deplasare, in fața formației CSAS Prima Braduț, campioana județului Covasna, și a promovat in Liga a III-a de fotbal. Pentru gazde a punctat Szanto, in minutul 50, iar pentru CS Iernut a inscris Șuteu, in minutul 59. In meciul tur, de la Iernut, fortbaliștii mureșeni s-au impus cu scorul de 4-0… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

