Stiri pe aceeasi tema

- Campioana CSM Volei Alba Blaj a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-1 (21-25, 25-20, 25-17, 29-27), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei feminin, succes care o mentine pe primul loc, potrivit Agerpers.

- SCM ''U'' Craiova a fost invinsa pe teren propriu de CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 3-1 (17-25, 25-15, 29-27, 25-20), sambata, in derby-ul etapei a 8-a a Diviziei A1 la volei masculin.

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe SCM Zalau cu scorul de 3-1 (32-30, 22-25, 25-21, 25-19), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a Diviziei A1 la volei masculin.

- SCM ''U'' Craiova, medaliata cu bronz in editia trecuta a campionatului, a devenit lider provizoriu in Divizia A1 la volei masculin, dupa ce a invins-o pe CS Stiinta Explorari Baia Mare cu scorul de 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-19), sambata, pe teren propriu, in etapa a cincea, anunța Agerpres.

- Echipele de volei masculin Universitatea Cluj, Unirea Dej si SCM Zalau s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. La feminin s-au jucat primele partide din turul I, anunța News.ro.

- Campioana CSM Arcada Galati si CSA Steaua Bucuresti au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a treia a Diviziei A1 la volei masculin.

- CSM Arcada Galati si CS Dinamo Bucuresti se vor intalni, marti, in finala Supercupei Romaniei la volei masculin (ora 18:00), competitie care se desfasoara in premiera in sistem Final Four.

- Echipa de volei masculin Dinamo Bucuresti este prima finalista a Supercupei Romaniei, dupa meciul cu Steaua Bucuresti, din semifinale, disputat luni, la Turneul Final Four, de la Constanta.