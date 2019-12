Stiri pe aceeasi tema

- Organizat de Clubul Sportiv Scolar Targoviste, in parteneriat cu Consiliul Judetean Dambovita si Primaria Municipiului Targoviste, evenimentul se desfasoara pe parcursul mai multor zile. In cadrul acestei manifestari s-au desfasurat competitii de baschet pentru copii cu varste cuprinse intre 7 si 14…

- Moment inedit organizat marti, 17 decembrie, la Biblioteca Judeteana „V. Voiculescu”. Reprezentantii institutiei i-au premiat pe cei mai activi cititori ai sai din anul 2019. In deschiderea festivitatii de premiere, elevi ai Liceului de Arte „Margareta Sterian” au sustinut un concert traditional de…

- Gala LPS Vaslui – 2019 RECOMPENSATI… Traditionala Gala a Liceului cu Program Sportiv Vaslui a umplut, ieri, Sala Polivalenta din Vaslui. Asa cum ne-a obisnuit in fiecare an, conducerea LPS Vaslui a oferit premii, cadouri si dulciuri sportivilor de la CSS si LPS Vaslui. Gala LPS Vaslui – 2019 a inceput…

- Federația Romana de Canotaj și-a premiat azi cei mai buni sportivi, intr-o gala la care au participat Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, George Cosac și Gabriela Szabo. Rezultate remarcabile in canotaj A fost un an de excepție pentru canotajul romanesc, cu 30 de medalii…

- Federația Romana de Canotaj și-a premiat azi cei mai buni sportivi intr-o gala la care au participat inclusiv Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, George Cosac sau Gabriela Szabo. Rezultate remarcabile in canotaj A fost un an de excepție pentru canotajul romanesc, cu 30…

- Guvernul Japoniei a acordat ”Ordinul Soarelui Rasare” actorului Constantin Chiriac, director al Teatrului National ”Radu Stanca” si presedinte al Festivalului International de Teatru de la Sibiu, pentru contributia adusa la promovarea culturii nipone in Romania. In cadrul unei ceremonii care a avut…

- Editia din acest an a Campionatului European de Karate-Do a insemnat o noua reusita pentru sportivii clubului CS Dani-San Zalau. Evenimentul a adunat aproximativ 800 de sportivi din 19 tari, care au concurat la 1300 de probe. Sportivii antrenati de Dan Chis au au cucerit 13 medalii, dintre care, trei…

- In Rusia, Lukoil ofera aceste premii din 2005, cand in orasul Perm a fost lansat concursul de proiecte. In Romania, competitia se afla la prima editie, alegandu-si castigatorii dintre ONG-uri si institutii publice cu profil educativ-cultural.