Stiri pe aceeasi tema

- In a doua zi a puternicului turneu de handbal pentru juniori de la Brașov, Fun Sports Cup, echipa de juniori III a CS Campina a reușit o calificare straluicitoare in semifinalele competiției dupa o noua victorie.

- In perioada 27-31 august, la Brașov are loc unul dintre cele mai puternice turnee juvenile de handbal din Romania. CS Campina va participa cu doua echipe la acest turneu, lucru despre care v-amk informat in urma cu ceva timp, aici .

- Grație rezultatului excelent obținut la Campionatul Național U18, desfașurat la inceputul lunii iulie, in proba de 800 de metri, atletul Alexandru Prasneac , legitimat la CSM Dorna Vatra-Dornei/CSM Bucuresți, se numara printre sportivii romani care vor reprezenta țara la Campionatul Balcanic de Juniori…

- La Campionatul European pe Echipe, la Sah maramureseanca Sara Maria Sunea a obtinut titlul de vicecampioana europeana, la Juniori. Este cel mai bun rezultat obtinut la fete. Cu Sara Maria Sunea in forma deosebita, echipa de sah a Romaniei a ajuns sa fie vicecampioana europeana, o performanta absolut…

- George și Cornel Țalnar vor coordona activitatea centrului de copii și juniori al echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia In cursul acestei veri, CSM Unirea Alba Iulia urmeaza sa opereze restructurari masive in ceea ce privește centrul de copii și juniori al secției de fotbal. Clubul Sportiv Municipal…

- Dupa rezultatul de excepție al handbalistelor de la CS Campina - loul 7 la turneul final al Campionatului Național de Handbal Feminin juniori IV, avenit și randul celor mai mici handbaliste de la clubul campinean sa intre in arena.

- Turneul final al Campionatul Național de Handbal Feminin pentru Juniori IV se desfașoara in perioada 7-11 iunie, la Suceava. La turneul final la care participa cele mai bune 16 echipe din țara se afla și CS Campina, antrenor Daniel Vasile.