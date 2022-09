Stiri pe aceeasi tema

- CS Blejoi, una dintre cele trei echipe prahovene din Seria a V-a a Ligii a III-a de fotbal, a pornit in forța noua ediție de campionat, acumuland maximum de puncte in primele patru etape, 12, a marcat de 11 ori și a primit numai un singur gol. A devenit lider solitar in ierarhie, cu un […]

- PESTE 400 DE SANCȚIUNI APLICATE DE POLIȚIȘTII PRAHOVENI In perioada 9 – 11 septembrie a.c., la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au fost efectuate 13 acțiuni punctuale in zonele rurale adiacente municipiului Ploiești, a orașelor Baicoi, Blejoi, Bușteni, Plopeni, Slanic și Valenii de…

- ACS Kids Tampa Brașov a remizat, 0-0, acasa, contra celor de la KSE Tg. Secuiesc in etapa a 3-a a seriei C5 din Liga a 3-a. „Urșii” au facut un joc bun, au aratat ambiție, daruire, angajament, dar, din pacate, le-a lipsit luciditatea la finalizare. Brașovenii au ratat trei ocazii mari, prin Zota (2)…

- Echipa Metalul Buzau iși intrerupe drumul din Cupa Romaniei, chiar din turul 2, in urma infrangerii suferite ieri, intr-o partida jucata in deplasare, tot cu o formație din Liga a III-a, CS Blejoi (județul Prahova). Elevii lui Vali Stan au pierdut la loteria loviturilor de la 11 metri, dupa ce scorul…

- La sfarșitul acestei saptamani va lua start ediția 2022/23 din Liga 3, un sezon cu 10 serii de cate 10 echipe, configurația acestora fiind aprobata de Comitetul Executiv FRF. Se anunța o lupta intensa in sezonul regular, programat sa inceapa chiar in aceasta saptamana, pentru cele 100 de formații aflate…

- CS Paulești a incheiat colaborarea cu Iulius Maragarit ”inainte de a incepe”, dupa doar doua saptamani de antrenamente și un turneu amical la Breaza, conducerea echipei luand decizia de a merge pe mana lui Florin Pripu, ca antrenor – jucator, urmand sa fie ”rezolvata” doar problema gasirii unui antrenor…

- Promovata in Liga a III-a CS Paulești face o oarecare ”reparație morala” antrenorului Iulius Margarit. Dupa ce, acum cațiva ani, promova in acest eșalon cu Margarit la timona, dar nu se mai inscria in competiție, antrenorul plecand la Plopeni (cu care, de asemenea, a reușit promovarea), acum, in cautarea…

- Campionii Vrancei, obiectiv indeplinit la Supercupa Romaniei Lotul Viitorului Campineanca: Sorin Bodoc, Viorel Costea, Ștefan Lupu, Florentin Manaila, Ionuț Manu, Claudiu Mihai, Razvan Mihalache, Adrian Oltianu, Daniel Oltianu, Sorin Sapunaru. Antrenor, Costinel Gheorghița; manager, Jani Oltianu. Viitorul…