- Nu mai puțin de 10 goluri marcate și niciunul primit – acesta este bilanțul primelor patru meciuri amicale din inter-sezon ale ACS Petrolul ’52, echipa lasata… fara scut pe tricouri, odata cu retragerea marcilor de catre municipalitate, pe data de 18 iunie 2021! In ciuda faptului ca au fost obligați…

- Consiliul Judetean a distribuit primariilor din Prahova 27 de milioane de lei, dintre care peste 20 de milioane comunelor. Cea mai mare suma alocata se indreapta catre primaria Breaza, 1 milion de lei, urmata de Valenii de Munte si Ploiesti, care au primit 750.000 de lei. Cele mai mici bugete le revin…

- Un accident in care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sambata dupa amiaza, pe drumul national 1, intre Ploiesti si Brasov, 11 persoane, intre care patru copii, aflandu-se in cele patru autovehicule. Trei dintre acestia au primit ingrijiri medicale la fata locului, iar o a patra a fost…

- Portarul Iustin Popescu (27 de ani) a semnat prelungirea contractului cu nou-promovata CS Mioveni. Trupa argeșeana a revenit dupa 9 ani in peisajul primei ligi, avand planuri importante pentru stagiunea care urmeaza. Ion Georgescu, primarul din Mioveni, a trasat echipei ca obiective caștigarea Cupei…

- Mai multi suporteri ai celor doua echipe care si-au disputat sambata, la Ploiesti, Cupa Romaniei la fotbal au fost sanctionati cu amenzi si interzicerea accesului la competitii sportive pentru diferite manifestari in afara legii. Potrivit Gruparii de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploiesti, in punctul…

- Lumea sportului se bucura de masuri de relaxare importante, ca parte a Ordinului comun nr. 310/708/2021 al Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sanatații. Acesta a fost aprobat și transmis spre publicare catre Monitorul Oficial, urmand sa intre in vigoare, cel mai probabil, chiar de…

- ”Acesta este doar inceputul! In perioada urmatoare vor fi deschise și alte centre pentru acest vaccin, in plus fața de cabinetele medicilor de familie”, a scris Baciu pe Facebook.Potrivit secretarului de stat, cele 24 de centre vor fi deschise in Bucuresti, in sectorul 4, și in judetele:Bacau - doua…

- Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți grav, vineri, in urma unui accident care s-a produs pe DN 1, in zona localitații prahovene Baicoi. Autoturismul in care se aflau cei patru s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești. Un…