CS Agigea a pierdut al doilea meci din faza regionala a Cupei Romaniei

Echipa de fotbal CS Agigea Liga a 4 a , castigatoarea fazei judetene Constanta a Cupei Romaniei, editia 2024 2025, a sustinut al doilea meci din grupa 1 a Regiunii 7 a competitiei, intalnind in deplasare Victoria Traian, reprezentanta judetului Braila.Dupa ce, in prima etapa, echipa constanteana, antrenata de Cristian Dragulin, castigase cu 6 1, pe teren propriu, partida cu ACS Team Sageata judetul Buzau , acum CS Agigea a cedat cu 0 3. La final, potrivit regulamentului, in meciul Victoria Traia ...