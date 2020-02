Stiri pe aceeasi tema

- Madalin Ionuț Nisipeanu din Țicleni, jandarm la Gruparea Mobila din Timișoara, dar și Sandu Vasile Alexandru, student la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, de loc din Hunedoara, au disparut la doua luni distanța, in aceiași zi de 16, din zona Complexului Studențesc din Timișoara.…

- De ce creste cursul euro? De ce au inceput sa scada dobanzile?La aceste intrebari va raspunde, in aceasta seara, invitatul Ramonei Olaru, la emisiunea Economia Sudului, de la Radio Sud . Este vorba despre Cristi Spulbar, profesor la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor. Invitatul si moderatoarea…

- Liviu Oanca (20 de ani), student la Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor din Galati, a vizitat Turcia prin intermediul AIESEC. S-a inteles cu localnicii mai mult prin semne, a savurat ceaiul cu iz oriental si le-a predat engleza intr-o maniera neconventionala.

- Pe de alta parte, ce se intampla cu miile de ieseni care se afla pe teritoriul britanic? "Lucrurile acestea le vom afla dupa ce fiecare tara europeana, la nivel individual sau colectiv - prin mecanismele de la Bruxelles -, vor negocia noile tratate comerciale si de liber schimb cu Regatul Unit", spune…

- Absolvent de la nivelul licentei al Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, unde preda si astazi, acesta s-a specializat, dupa ce a devenit cadru didactic, la universitati si institutii cu profil economic din Australia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Elvetia sau Finlanda.…

- Muzeul Brilei organizeaza luni 20 ianuarie 2020 ora 11 la sediul din Piaa Traian nr. 3 in sala mare activitile dedicate ZILEI MUNICIPIULUI BRILA &ndash 652 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTAR 20 IANUARIE 1368 &ndash 20 IANUARIE 2020.Program lansarea publicaiei anuale &bdquoBrila 652&rdquo a Muzeului Bri...

- Un tanar din Timisoara, masterand la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor a fost dat disparut dupa ce a plecat din camin, in noaptea de 15 spre 16 decembrie, si nu s-a mai intors.

- Fructele pot fi folosite si in limbajul de programare. Acest lucru l-au dovedit aproape 100 de copii de la un centru IT din Capitala, care au pus in practica un experiment, iar rezultatul a fost pe masura.