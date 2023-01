Stiri pe aceeasi tema

- Apple a atins pentru prima data o evaluare de 2.000 de miliarde de dolari in august 2020, deoarece pandemia de Covid-19 a sporit vanzarile de computere si telefoane folosite pentru munca la distanta si cursurile scolare. Compania a atins pentru scurt timp o valoare de piata de peste 3.000 de miliarde…

- Ross Gerber, presedinte si CEO la Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, a declarat pentru Reuters ca a fost contactat de un reprezentant al lui Musk pentru a oferi mai multe actiuni la acelasi pret, 54,20 de dolari, pe care Musk l-a platit in octombrie pentru a prelua compania. Jared Birchall,…

- Fondurile globale care investesc in active cripto au inregistrat o retragere de 19,6 miliarde de dolari din investiții in luna noiembrie, pe fondul prabușirii monedelor digitale și al falimentului bursei FTX, scrie The Wall Street Journal, citand date de la compania de cercetare CryptoCompare.…

- Averea neta a lui Elon Musk a scazut marti, 8 noiembrie, sub 200 miliarde de dolari, dupa ce investitorii au vandut masiv actiuni Tesla, din cauza temerilor ca directorul general si principalul actionar al celui mai valoros producator de automobile electrice este mai preocupat de reteaua de socializare…

- Departamenul de Justiție al SUA a anunțat, luni, o captura record: a confiscat criptomonede Bitcoin, care au fost furate acum 10 ani, in valoare de 3,36 miliarde de dolari, dupa o percheziție facuta in noiembrie 2021.

- Vanzarea a sters aproape toata cresterea actiunilor din timpul pandemiei. Investitorii au continuat sa pedepseasca compania pentru previziunile dezamagitoare de saptamana trecuta, pentru trimestrul al patru. Amazon a spus ca veniturile din timpul trimestrului sarbatorilor de iarna vor creste cu 2% pana…

- Creșterea dolarului va șterge peste 10 miliarde de dolari din profiturile companiilor americane in al treilea trimestru, estimeaza analiștii, punand presiune pe companiile care se confrunta deja cu prețuri ridicate și cu perspective interne sumbre, scrie

- Acționarii de pe Wall Street ai Meta iși pierd rabdarea cu directorul executiv Mark Zuckerberg, al carui pariu enorm și experimental pe metavers, o platforma de realitate virtuala, a crescut costurile companiei cu o cincime in ultimul trimestru fiscal, scrie Reuters . Investitorii s-au grabit sa renunțe…