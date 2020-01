Stiri pe aceeasi tema

- O pisica a fost sfașiata de caini dupa ce a fost aruncata dintr-o mașina, in Ilfov. Polițiștii din cadrul I. P.J. Ilfov s-au autosesizat in acest caz și ii cauta acum pe autorii faptei. In imagini se observa cum o mașina se indeparteaza dupa ce persoanele din interior au aruncat pisica care a fost atacata…

- In Severin, noaptea de Revelion a fost una cu peripetii. O geanta suspecta, gasita pe o strada a alertat poliția Politia a fost alertata de niste persoane care au vazut cum dintr-o masina a fost aruncata o geanta.S-a intamplat cu doar o jumatate de ora inainte de miezul nopții. Un apel la 112 anunța…

- Igor Dodon a anuntat ca va veni cu „o initiativa de micsorare a presiunii asupra mediului de afaceri si excluderea dreptului de raider si controale din partea structurilor Ministerului de Interne”.

- Un tanar de 18 ani a plonjat, joi seara, cu autoturismul in Dunare, el fiind sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis de conducere, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin. Politia orasului Moldova Noua a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca pe DN57, intre…

- Un elev, de 15 ani, din Targu-Jiu, a fost lovit luni seara de o mașina, in timp ce copilul traversa strada regulamentar. Accidentul rutier s-a produs in zona Colegiului Național „Spiru Haret”, din municipiu. Ranitul a fost transportat cu o ambulanța la spital. Poliția a inceput o ancheta pentru vatamare…

- Un barbat de 59 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce a pierdut controlul masinii intr-o curba, pe fondul consumului de alcool, si a intrat cu autovehiculul intr-un stalp de iluminat.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea a declansat o ancheta pentru uciderea cu intentie a unui animal, in cazul unei pisici omorate cu cruzime, felina fiind batuta si aruncata pe un geam, de la inaltime, cu coloana rupta si toate cele patru picioare paralizate.

- O fetița de 11 ani a fost lovita, azi-dimineața, pe trecerea de pietoni, in Arad. Șoferul a fugit de la fața locului iar acum polițiștii incearca sa-l identifice. Fetița in varsta de 11 ani traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni, atunci cand a fost izbita de mașina. Faptașul a fugit de la fața…