Stiri pe aceeasi tema

- Cruzime fara margini: mai mulți aradeni iși dresau cainii pentru a deveni agresivi, folosind animale vii. Patrupezii erau folosiți apoi la braconaj. Zece percheziții au avut loc in aceasta dimineața și 12 caini au fost ridicați și lasați in custodia Gospodariei Comunale Arad. Polițiștii Serviciului…

- Comunicat Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu cei ai Poliției Oraș Chișineu-Criș, Secția 3 Rurala, Serviciul Criminalistic, cu sprijinul luptatorilor SAS au...

- Comunicat Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase cerceteaza un barbat de 61 de ani, din județul Bistrița-Nasaud pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabanda...

- Noua perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in Calarasi, la persoane suspectate ca au primit ilegal din partea Agentiei de Plati si Inspectie Sociala sume de 4.500 de lei lunar, reprezentanf indemnizatii de sprijin in contextul pandemiei de COVID-19.

- Ieri, politistii Biroului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, impreuna cu polițiști de investigații criminale, investigarea criminalitații economice, de ordine publica și luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au pus in executare 6…

- 390 kg de materiale pirotehnice, in valoare de peste 31.000 de lei, detinute fara drept, au fost ridicate de catre politistii din Mures, in urma celor 49 de percheziții domiciliare, efectuate in județul Mureș. La data de 30 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase…

- Politistii Biroului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au efectuat zece perchezitii domiciliare in mai multe comune din județele Buzau și Constanța, la locuințe și imobile utilizate de 4 barbați, cu varste cuprinse intre 26 și 58 de ani,din Vadu…

- Politistii Capitalei au descoperit, miercuri dimineata, in urma unei perchezitii, 33.000 de articole pirotehnice interzise la detinere si comercializare, informeaza Agerpres. "Politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) - Serviciul Arme, Explozivi si Substante…