Cruzime împotriva animalelor- i-au băgat unui câine o petardă în gură Un caine a fost chinuit la Satu Mare, in ultima zi din 2019. I-a explodat o petarda in gura si a ajuns in stare grava la medicul veterinar. Un nou caz revoltator de cruzime impotriva animalelor este raportat de cei de la Free Life. Un caine a fost transportat de urgența la veterinar dupa ce o petarda i-a fost bagata in gura și a explodat, scrie presasm.ro. Cazul a fost facut public de cei de la Asociația Free Life. Cainele, care traia din mila oamenilor, dar era sterilizat, a fost victima pocnitorilor. Potrivit ONG-ului, patrupedul a fost ranit dupa ce o petarda i-a explodat in gura. Patrupedul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

