Stiri pe aceeasi tema

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…

- Un barbat din judetul Botosani este acuzat ca facea ilegal „interventii chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal”, scrie Agerpres. Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor au facut o perchezitie la domiciliul din comuna Gorbanesti al barbatului banuit de taia urechile…

- Un barbat din judetul Botosani este acuzat ca facea ilegal „interventii chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal”, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu.

- Inmatricularea sau radierea masinilor ar pute fi facuta, in curand, de acasa, de la birou sau de oriunde exista conexiune la internet. MAI are in dezbatere ublica un astfel de proiect care va pune la dispozitia soferilor o platforma prin care pot fi facute toate aceste operatiuni, astfel incat cozile…

- Un angajat al Ambasadei Frantei a ajuns la spital, joi, dupa ce a fost lovit de o bucata de tencuiala desprinsa dintr-o cladire din Sectorul 1, potrivit unor surse judiciare. Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Sectia 1 au fost sesizati, joi, in jurul orei 13:00,…

- Un medic din Craiova a fost retinut de politistii doljeni, fiind suspectat de moartea a patru pacienti, in cazul carora a intervenit chirurgical. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj au retinut, pentru 24 de ore, un barbat,…