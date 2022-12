Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, de 19 ani, din Maramureș, a omorat in bataie un caine, lovindu-l in cap cu o lopata, iar imaginile ingrozitoare au fost publicate apoi pe TikTok, informeaza Digi24. Fapta ar fi avut loc sambata, 26 noiembrie 2022, pe un camp din satul Chelința, județul Maramureș. Filmarea extrem de violenta…

- Cruzime fara margini in comuna Șotanga! Un caine a fost batut cu bestialitate de catre doi barbați, in mijlocul strazii. Dupa ce l-au lovit fara mila, cu o bata, indivizii au lasat patrupedul agonizand pe asfalt. Cei doi batauși de animale ar fi intrat pe mainile polițiștilor, dupa ce intreaga scena…

- „La fata locului, kilometrul feroviar 37+300 m, a fost gasita o persoana decedata, partial prinsa sub locomotiva trenului care circula pe relatia Resita-Caransebes. Din verificarile efectuate s-a stabilit ca este vorba despre un barbat de 34 de ani, din Resita. Cadavrul barbatului a fost transportat…

- Cruzime fara margini in localitatea Stoiceni din județul Maramureș. Doi caini au fost gasiți spanzurați intr-o padure de un localnic, care a și alertat autoritațile. „Azi, 19 septembrie, la ora 09.18, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați de catre un barbat de 49 de ani, prin S.N.U.A.U. 112 cu…