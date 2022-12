Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din județul Giurgiu a fost amendat miercuri cu 5.000 de lei pentru ca ținea in curte 13 caini, carora nu le asigura condiții minime in ceea ce privește apa, mancarea sau adapostul.

- Cruzime fara margini in comuna Șotanga! Un caine a fost batut cu bestialitate de catre doi barbați, in mijlocul strazii. Dupa ce l-au lovit fara mila, cu o bata, indivizii au lasat patrupedul agonizand pe asfalt. Cei doi batauși de animale ar fi intrat pe mainile polițiștilor, dupa ce intreaga scena…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, județul Timiș, au depistat un cetațean roman care a incercat sa ajunga in Spatiul Schengen folosind o carte de identitate romaneasca falsa pentru ca avea emis pe numele sau un mandat de arestare preventiva. In data de 30.10.2022,…

- Un agent de la Politia Transporturi Feroviare Arad este cercetat pentru rele tratamente aplicate minorilor si violenta in familie, dupa ce si-ar fi agresat fizic cei doi copii vitregi, un baiat de 9 si o fata de 10 ani, pe care i-ar mai fi legat uneori de un copac din gradina sau i-ar fi infometat,…

- O femeie in varsta de 27 de ani, care a devenit mama la varsta de 15 ani, a fost retinuta de catre politistii argeseni sub acuzatia ca si-a abuzat, in mod repetat, fiul. Ea este suspectata ca, dupa ce initial si-a abandonat copilul, lasandu-l in grija autoritatilor, cativa ani mai tarziu a decis…

- CRUZIME fara margini: Un barbat și-a omorat și incendiat cainele, pentru ca facea galagie. Cum a fost pedepsit CRUZIME fara margini: Un barbat și-a omorat și incendiat cainele, pentru ca facea galagie. Cum a fost pedepsit Cruzime fara margini, intr-o localitate din judetul Botosani. Un barbat de 50…

- Un tanar de 18 ani a fost reținut pentru 24 de ore, de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bistrița-Nasaud, dupa ce ar fi omorat in bataie un caine de talie mica al unei familii din Viile Tecii. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bistrița-Nasaud au reținut astazi, pentru 24…

- Cruzime fara margini in localitatea Stoiceni din județul Maramureș. Doi caini au fost gasiți spanzurați intr-o padure de un localnic, care a și alertat autoritațile. „Azi, 19 septembrie, la ora 09.18, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați de catre un barbat de 49 de ani, prin S.N.U.A.U. 112 cu…