Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii bacauani au salvat sase oi care au cazut intr-o groapa formata in satul Viisoara ca urmare a alunecarilor de teren, adanca de 10 metri, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Razboi in Ucraina. Rusia concentreaza trupe militare și echipamente in apropierea graniței cu Harkov, in vederea unei posibile ofensive. Serghei Melnik, comandantul garnizoanei militare din Harkov, a declarat pentru Telegraph ca Rusia ataca regulat cu obuze și trimitea drone kamikaze peste granița,…

- Un ucrainean s-a dus la politie sa depuna plangere cu privire la infernul pe care l-a trait in timpul ocupatiei - electrocutarea organelor genitale si lovituri cu picioarele -, dupa retragerea armatei ruse din regiunea Harkov, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In timpul retragerii precipitate din regiunea Harkov, fosta Armata Roșie a abandonat unul dintre cele mai moderne tancuri de care dispune, T-90M, iar acest tip de mașina de lupta ajuns in premiera in mainile militarilor ucraineni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Seful Administratiei Militare Regionale Harkov, Oleh Sinehubov, a anuntat ca, in noaptea de vineri spre sambata, Federatia Rusa a lansat rachete S-300 asupra cartierului industrial din centrul regional, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Planul pentru contraofensiva din regiunea Harkov a fost elaborat de comandantul Forțelor Terestre ale armatei ucrainene, generalul-colonel Oleksandr Sirski, cel care a aparat Kievul și direcția nord, scrie expertul politic Oleksi Holobuțki pe pagina sa de Facebook. Fii la curent cu cele mai…

- Ambasada Ucrainei in Liban a cerut autoritatilor sa clarifice conditiile in care o nava siriana - despre care Ucraina sustine ca transporta orz furat - a fost autorizata sa acosteze la Tripoli, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca Universitatea Pedagogica din orasul Harkov in nord-estul Ucrainei a fost distrusa miercuri intr-un atac cu rachete rusesti, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…