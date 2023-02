Stiri pe aceeasi tema

- Grija oamenilor pentru sanatatea lor este astazi mai mare ca oricand, iar in actualul context economic dificil, pentru mulți romani este tot mai greu sa iși permita sa plateasca serviciile medicale private de calitate de care au nevoie. tbi bank și REGINA MARIA fac parteneriat pentru a oferi opțiuni…

- Circa 20.000 de refugiati ucraineni au beneficiat de asistenta medicala de la declansarea razboiului si pana la inceputul lui 2023, potrivit unui raport privind accesul acestora la servicii medicale in Romania si fondurile alocate de Guvern si institutii europene pentru sprijinirea persoanelor stramutate…

- In orașul Alep din Siria, un copil s-a nascut sub daramaturile unei case.Tragedia a facut ca mama sa ramana sub daramaturi, in timp ce baiatul a fost salvat. Atat in Turcia cat și in Siria, oamenii plang și fac eforturi uriașe contra-cronometru pentru a gasi supraviețuitori sub daramaturi. The moment…

- E din nou scandal la Minaur Baia Mare din cauza banilor și nu numai. De data aceasta la echipa de fotbal, unde atacantul Ciprian Stanciu este supus la un tratament incredibil, pe langa faptul ca nu e platit de mai multe luni. Un dialog intre acesta și Vasile Miriuța, directorul tehnic, a aparut pe Gazeta…

- Tragedie in seara de duminica in localitatea Vama – judetul Satu Mare. O asistenta medicala, mama a doi copii, a fost ucisa de un șofer beat. La data de 22 ianuarie, in jurul orei 19.30, polițiștii satmareni au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 despre producerea unui eveniment rutier cu…

- Cinismul nu are limite in Rusia. Un copil de șase ani, ramas orfan de tata, dupa ce barbatul și-a pierdut viața pe frontul din Ucraina, a fost invitat pentru o așa numita consolare la Ministerul de Interne. A primit un smartwatch și o mașinuța, in fața camerelor de luat vederi ale televiziunii principale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru modificarea si completarea legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice. Astfel, actul normativ prevede ca ingrijitorii informali, ceea ce inseamna cei necalificati, care vor avea grija de persoanele varstnice din familie…

- Polițiștii satmareni cautau inca de ieri un minor, de 15 ani, din comuna Acaș. Persoana disparuta, DOHAN MARIAN VASILE, plecase de la domiciliu și nu mai revenise la locuința. „Semnalmente: inalțime aproximativa 1.75 cm, greutate aproximativa 65 de kg, ochi albaștri, par șaten scurt. La momentul dispariției,…