Cruzime de nedescris. Câine ucis prin împușcare în Iadăra Se pare ca impuscarea cainilor a devenit o “moda” in Maramures… Din pacate. “!!!! ATENȚIE !!! TRAIM INTR-O LUME NEBUNA!!! NU NE MAI SATURAM SA UCIDEM!!! ???????? Dupa cazul de la Coaș, urmeaza Iadara!!! De cațiva ani de zile primim acuzații atat eu in calitate de paznic sau vanator cat și gestionarul fondului de vanatoare […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit in ședința extraordinara, in sistem online, și a aprobat scenariile de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar din județul nostru, a precizat președintele CJSU, prefectul Nicolae-Silviu Ungur. Sunt 156 de unitați…

- Sute de iubitori ai sporturilor de iarna au luat cu asalt partiile de schi de la Cavnic din județul Maramureș. Zapada cazuta din abundența a transformat zona montana intr-un adevarat furnicar. Gasirea unui loc de parcare a fost misiune imposibila, astfel ca oamenii și-au lasat mașinile pe marginea drumului…

- Nord-vestul țarii a fost afectat de o avarie in reteaua de transport al energiei, care a lasat fara electricitate șase județe. Intre timp, pana de curent a fost remediata, iar Transelectrica va stabili cauzele care au dus la pana de curent uriasa. Sunt afectate județele Maramureș, Satu Mare, Cluj, Mureș,…

- Saptamana aceasta, 4-10 ianuarie, la Radio Maria, sunt transmise Sfintele Liturghii zilnice de rit latin și bizantin dupa urmatorul program: Biserica Greco-catolica ”Adormirea Maicii Domnului” – Ieud Luni, Marți, Vineri, Sambata- ora 8:00; Miercuri, Joi, Duminica – ora 10:30 Biserica Romano-catolica…

- Moarte invaluita in mister intr-o coliba de pe Pirita. Un bebelus a fost gasit de mama lui fara suflare. Femeia a cerut ajutorul ambulantei insa medicii nu au putu face nimic, decat sa constate decesul. O echipa de criminalisti din cadrul IPJ Maramures a fost trimisa la fata locului pentru a stabili…

- Ce se intampla atunci cand pierzi funcția de primar in comuna pe care ai condus-o timp de 16 ani? Ba chiar o pierzi in momentul in care partidul tau se afla la guvernare, fiind pe val in toata țara. In mod normal, ar trebui sa dispari cu totul din politica și viața publica. Nu se […] Source

- Satul de promisiuni neonorate, Ion Sorin Timiș, primarul Orașului Borșa a decis sa se asocieze cu primarul de Moisei și Sacel și sa formeze impreuna cu alte 19 primarii din vecinatate ITI Munții Rodnei. „Este un demers istoric, realizat pe modelul ITI Delta Dunarii. Daca ma intrebați ce au in comun…

- Cazul Cristinei Joia, vedeta PRO TV luata la pumni in magazin, e arhicunoscut. Din pacate, e și un exemplu de trista amintire pentru majoritatea romanilor. Vom explica imediat de ce spunem asta. In cazul Cristinei Joia, poliția a acționat repede. Au prins repede faptașa și au trimis-o in arest pentru…