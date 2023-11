Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23.11.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Brasov impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Brasov efectueaza un numar de 5 perchezitii domiciliare pe raza judetului Brasov, intr o…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Tulcea a inregistrat in octombrie 2.811 de persoane in cautarea unei slujbe, o rata a șomajului de 3.88%, transmite instituția intr-un comunicat de presa. Acest numar reprezinta o creștere de 0.17% fața de luna precedenta, cand șomajul era de…

- De la o zi la alta apar tot mai multe detalii in cazul ciobanașului gasit mort in bucataria de vara a patronului. Fratele barbatului care ar fi murit in condiții suspecte a facut noi dezvaluiri in aceasta seara, la Acces Direct.

- In urma accidentului, conducatorul auto a suferit leziuni minore, a precizat IPJ Brasov. Zona a fost izolata pe o distanta de 300 de metri din cauza scurgerilor de combustibil, a informat ISU Brasov. La fata locului au fost directionate o autospeciala CBRN, doua autospeciale cu apa si spuma si un echipaj…

- Articolul Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs sambata dimineata, in judetul Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 6.58, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii DIICOT au efectuat doua percheziții domiciliare, in județul Argeș, intr-o cauza avand ca obiect savarșirea infracțiunii de trafic de persoane. Un tanar cu dizabilitați a fost exploatat la o stana. Din cercetari…

- Animalul a fost lovit de doua autovehicule, consecutiv, la kilometrul 42 al tronsonului de autostrada dintre Turda și Gilau. In urma impacturilor, cele doua autovehicule au fost avariate, scrie publicația locala Cluj24.ro.„La data de 4 septembrie a.c., in jurul orei 04.10, pe Autostrada A3 Turda-Borș,…

- Ion vrea sa se afle ce s-a intamplat cu fratelui lui, dupa ce barbatul a ar fi primit o oferta pentru un loc de munca. Costel s-a intalnit cu un taximetrist, care l-a ademenit cu o bere și 50 de lei. La scurt timp, familia spune ca nu a mai putut sa ia legatura cu el, care a ajuns din Vaslui in Ialomița.