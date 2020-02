Cruise, o filiala a GM, dezvaluie o masina fara volan si pedale

Stiri pe aceeasi tema

- Cruise, filiala a GM, a construit o mașina complet autonoma, fara volan sau pedale, avand dimensiunile unui SUV, relateaza The Verge.Mașine este oarecum simetrica, lipsita de partea din fața a unui automobil clasic, fara capota, geamuri sau oglinzi laterale. Numele oficial este „Origin”.…

- Un consul onorific al Serbiei a fost implicat intr-un incident simbata noaptea, in Capitala, dupa ce nu a oprit la semnalele politistilor, lovind masina acestora. Autoturismul sau a fost urmarit apoi in trafic si oprit, dovedindu-se ca barbatul consumase alcool, informeaza News.ro.”La ora 00:30, in…

- Un consul onorific al Serbiei a fost prins baut la volan in Capitala, a anunțat Antena3. Barbatul a incercat sa se sustraga unui control, iar in graba de a parasi locul a acrosat o masina a politiei. In...

- Un tanar de 19 ani, din judetul Ilfov, este cercetat penal de politisti, dupa ce s-a urcat la volan sub influenta alcoolului si s-a oprit cu masina intr-un gard.Accidentul a avut loc in cursul diminetii de miercuri, in jurul orei 04.00, in timp ce tanarul conducea un autoturism pe strada Victor ...

- Un barbat de 51 de ani s-a urcat la volan in stare avansata de ebrietate si s-a oprit intr-un copac aflat pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut duminica dupa-amiaza, iar la patru zile de la comiterea acestuia barbatul s-a plans telefonic politistilor ca nu a reusit sa dea de urmele masinii,…

- Patru femei au fost ranite duminica dupa ce una dintre ele, beata la volan, a intrat cu mașina intr-o curte din localitatea Girov, județul Neamț. Mașina scapata de sub control a lovit puternic o alta mașina, parcata in curte, scrie Mediafax.Accidentul s-a produs in noaptea de sambata spre…

- Mai multi calatori l-au filmat pe sofer in timp ce conducea mijlocul de transport in comun si sarea de pe scaun, iar unul dintre ei a postat imaginile pe Facebook. Imaginile au starnit numeroase comentarii.

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina.Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara,…