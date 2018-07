Stiri pe aceeasi tema

Mare, sarbatoare, mare in familia Elenei Gheorghe! Astazi, vedeta și soțul ei au implinit șase ani de casatorie. Elena Gheorghe se poate considera o femeie implinita! Vedeta are un soț care o iubește necondiționat, doi copii frumoși și o cariera de succes. Iar astazi,…

Copiii si localnicii din orasul Bechet, judetul Dolj invata sa mearga pe role și sa faca mișcare de la o fosta profesoara, care ține lecții gratis, din pasiune. Marga Glavan merge sa iși bea cafeaua de dimineața, sa faca cumparaturi sau sa iși plateasca facturile doar…

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are dovada. Florin Tanase și-a luat logodnica inapoi, dupa o pauza de cateva saptamani in relație. Medeea, iubita "capitanului" lui Gigi Becali, a revenit in brațele fotbalistului, iar cei doi au petrecut o vacanța de vis, la Barcelona.…

La sfarșitul lunii mai, știrea ca o bunica a fost injunghiata de nepotul ei de 9 ani cu șase lovituri de cuțit a șocat opinia publica. Acum, familia copilului a luat o decizie drastica in legatura cu apartamentul in care a avut loc crima. Copilul in varsta de 9 ani din…

Connect-R este foarte mandru de familia lui și nu rateaza niciun moment sa-și laude fatele, pe soție și fiica lui. Artistul recunoaște ca este mai indragostit ca niciodata de Misha! Connect-R și Misha s-au casatorit in vara lui 2014, iar de-atunci au mai existat zvonuri…