Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu se aflE la o zi distan:E de marea petrecere de botez a fiicei sale "i a Andei CElin, Anastasia. Invitat in platoul ~Acces Direct, Liviu Varciu "i Simona Gherghe au avut un schimb prietenesc "i relexat de glume "i de comentarii demne doar de doi oameni care se cunosc de atata vreme.

- Mulți s-au intrebat ce face Liviu Varciu in timp ce iubita lui se ocupa singura de pregatirile pentru petrecerea de botez a fiicei lor. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Ei bine, s-a aflat adevarul la aceasta mica dilema. Carismaticul artist e plecat pe litoralul…

- Liviu Varciu și iubita lui, Anda Calin, se pregatesc de petrecerea de botez a fetiței. Cei doi parinți au decis sa o boteze pe fetița in timpul postului, dar au ținut sa nu faca petrecerea tot atunci, aceasta urmand sa aiba loc in curand.

- Anda Calin și Liviu Varciu debordeaza de fericire in ziua in care și-au creștinat fetița. Proaspeții parinți au facut primele declarații la ieșirea din biserica despre emoțiile pe care le-au simțit in aceasta zi speciala.