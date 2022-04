Stiri pe aceeasi tema

- O stare de asediu va fi in vigoare incepand de sambata seara pana luni dimineata la Odesa, principalul port ucrainean de la Marea Neagra, in fata ”amenintarii” unor atacuri cu rachete, au anuntat autoritatile locale – informeaza France Presse. Dupa atentatul cu bomba de la gara Kramatorsk din estul…

In ultimele ore, oficialii din Odesa au declarat ca orașul din sudul țarii a fost lovit de rachete.

- Dupa atatea zile de razboi in Ucraina, zonele din apropierea capitalei Kiev au fost parasite de forțele rusești, care par insa sa se regrupeze spre sud-estul țarii, dupa cum indica la unison presa internaționala. In vreme ce fortele ucrainene se retrag din nord si din imprejurimile Kievului, „analistii…

- Primarul din Mikolaiv, Oleksandr Senkevici, a anuntat in social media ca orasul a fost atacat cu rachete de armata rusa. "Am avut cateva atacuri cu racheta asupra orasului. Culegem acum date. Nu postati fotografii sau filmulete pana cand sursele oficiale vor face asta. Daca vreti sa impartasiti informatii,…

- Autoritațile din Odesa acuza forțele rusești ca luni dimineața au declanșat un atac asupra unor cladiri rezidențiale din apropierea orașului. Este primul atac asupra portului de la Marea Neagra.

- O nava comerciala sub pavilion panamez a fost scufundata de tiruri de rachete ruse in Marea Neagra, iar alte doua vase sunt avariate, a anuntat miercuri seful Autoritatii Maritime din Panama, Noriel Arauz, citat de Agerpres . Echipajele navelor sunt in siguranta, a precizat acesta. ”Stim ca trei ambarcatiuni…