Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Sunt lupte dramatice pentru Mariupol, iar Kievul a cerut tehnica militara pentru a sparge asediul. Rusia a negat implicarea Ucrainei in atacul navei sale amiral, in schimb a acuzat bombardamente ale armatei lui Zelenski pe teri

- Crucișatorul de rachete "Moskva" s-a scufundat in timp ce era remorcat la destinație in timpul unei furtuni, din cauza avariilor la corpul navei primite din cauza unui incendiu provocat de detonarea muniției, a transmis joi seara Ministerul Apararii al Federației Ruse. Anterior, autoritațile din…

- Submarinele rusesti au lansat rachete in cadrul unui exercitiu in Marea Japoniei, a anuntat Ministerul rus al Apararii, joi, pe fondul tensiunilor dintre Moscova si Tokyo din cauza razboiului din Ucraina, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Au aparut rapoarte contradictorii de la ucraineni și de la ruși in legatura cu incidentul in care a fost implicata nava de razboi a Rusiei, „Moscova”, din Marea Neagra. Autoritațile ucrainene au anunțat ca au lovit-o cu rachete „Neptun”, provocandu-i pagube grave. La randul sau, Ministerul rus al…

- Nava amiral a flotei ruse de la Marea Neagra, crucișatorul de rachete Moskva, a fost grav avariata cand muniția de la bord a explodat, a declarat joi agenția de știri Interfax, citata de Reuters. Tot echipajul a fost evacuat. Nava de 12.500 de tone are de obicei un echipaj de aproximativ 500. „In urma…

- Au aparut rapoarte contradictorii de la ucraineni și de la ruși in legatura cu incidentul in care a fost implicata nava de razboi a Rusiei, „Moscova”, din Marea Neagra. Autoritațile ucrainene au anunțat ca au lovit-o cu rachete „Neptun”, provocandu-i pagube grave. La randul sau, Ministerul rus al Apararii…

- Dezastrul provocat de bombardamentele rusești a facut ca daramaturile de la Mariupol sa trebuiasca sa fie curațate, lasand astfel locuitorii sa poata colecta apa. Luptele aprige dintre forțele susținute de Rusia și armata ucraineana au adus devastare pe scara larga orașului-port ucrainean Mariupol,…

- UPDATE 1 Trupele rusești s-au retras complet din nordul Ucrainei, intorcandu-se in nordul Belarusului și al Rusiei, afirma Ministerul britanic al Apararii, citat de BBC News. O parte dintre trupe vor fi transferate in estul Ucrainei pentru a lupta in Donbas. Dar multe dintre forțe vor avea nevoie de…