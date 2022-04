Stiri pe aceeasi tema

- Nava amiral a Flotei Ruse de la Marea Neagra, crucisatorul Moskva, care a fost lovita de armata ucraineana si s-a scufundat ulterior, ar trebui sa aiba detina doua focoase nucleare, a declarat managerul de proiect de la Institutul de Studii Strategice ale Marii Negre, Andrei Klimenko, pe Facebook .

- Turcia nu poate opri navele de razboi rusești care intra in Marea Neagra prin stramtorile sale, așa cum a cerut Ucraina, din cauza unei clauze dintr-un pact internațional care permite navelor sa se intoarca la baza lor de origine, a declarat vineri ministrul de externe turc, citat de Reuters . Ucraina…

- Vladimir Putin asista astazi la exerciții ale forțelor nucleare ruse. Sunt testate rachete balistice și de croaziera. Exercițiile sunt menite sa simuleze un atac nuclear, scrie realitatea.net. La exerciții participa forțele aeriene, forțele navale nordice și flota din Marea Neagra. Manevrele au fost…

- Rusia a anuntat joi efectuarea unor exercitii planificate in Marea Neagra, cu participarea unor grupuri tactice navale din cadrul Flotei sale din Marea Neagra, in timp ce Ucraina a denuntat vehement desfasurarea aplicatiilor in apropierea coastei sale de sud, acuzand Moscova ca, prin manevrele sale,…