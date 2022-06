Crucile lui Arafat

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat marti, 14 iunie, ca ”s-a terminat” cu geamandurile cu cruce distribuite pe litoral, informeaza Agerpres . Intrebat la Palatul Parlamentului cine a venit cu ideea geamandurilor care au starnit dezbateri in ultima vreme, Arafat…

