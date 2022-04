Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea barbatului sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Astazi, 5 aprilie, polițiștii Postului…

- Politistii Serviciului Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din municipiul Timișoara, județul Timiș. In fapt, in data de 25 martie, DUMA ANDREEA ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, iar pana in prezent nu…

- Un barbat, in varsta de 25 de ani, cetațean nepalez, a plecat din caminul in care acesta era cazat, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, in data de 19 martie 2022 și nu a mai revenit. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Azi, 23 martie 2022, in jurul…

- Un tanar din India, care lucra in Sibiu, a diparut fara urma de doua zile. Poliția il cauta Polițiștii din Sibiu cauta un barbat, cetațean indian, care de doua zile a disparut. Acesta a plecat de la domiciliul din municipiul Sibiu intr-o direcție necunoscuta, fara a mai reveni. Persoanele care pot oferi…

- Intr-un interviul acordat Euractiv , Alexandru Muraru a afirmat AUR reprezinta "o amenințare directa in stilul extremismelor de dreapta din urma cu un secol", iar instituțiile de resort, Poliția și Jandarmeria, ar trebui sa ințeleaga ca liderul George Simion "va forța, va apasa pedala violenței tot…

- Politistii au amendat cu suma de 3.000 lei un barbat din Craiova pentru organizarea unei petreceri organizate chiar intr-un camin de batrani din oraș. La eveniment au participat mai multi directori de institutii publice din Dolj, potrivit ziarului local Gazeta de Sud. Petrecerea a avut loc sambata 23…

- Un șef de raion din Republica Moldova refuza sa accepte un monument al eroilor romani, anunța presa din Republica Moldova. Este vorba de președintele raionului Falești, Sergiu Fintina, care ar avea, potrivit site-ului deschide.md , și cetațenia Romaniei. Cu toate acestea, el refuza sa semneze un acord…

- Șase elevi din cadrul Colegiului Tehnic Campulung au venit la școala, miercuri, in stare de ebrietate, conducerea școlii a anunțat poliția și salvarea, dupa ce unuia dintre ei i s-a facut rau, transmit reprezentanții IPJ Argeș.Aceștia sunt elevi in clasa IX-a la Colegiul Tehnic Campulung și s-au prezentat…