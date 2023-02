Crucile de beton la Valea Uzului vor fi demolate

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat cum se circula la aceasta ora, pe drumurile naționale din Regiunea Centru. Reprezentanții DRDP Brașov au informat luni dimineața, care este starea parții carosabile din cele 5 județe care sunt in raza de competenta teritoriala si anume:…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula in condiții de ceața, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Bacau, Buzau, Gorj, Harghita și Tulcea, anunța Mediafax.…

- ICCJ a decis ca steagul județului Covasna poate fi folosit in continuare in mod oficial. Decizia e definitiva și vine dupa ce Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș au depus la Curtea de Apel Brașov o cerere de chemare in judecata a Guvernului și a județului Covasna. Fii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru zone din peste zece judete, valabile pana la ora 20:00.Ceata se va semnala si in zona joasa a judetului Bacau, in judetele Botosani si Galati si in zona depresionara a judetului Harghita, precum și…

- ”Nu punem nicio taxa! Regret ca in goana asidua dupa faima si potentiale voturi unii alimenteaza ura, propagand doar un singur punct de vedere si acela fiind eronat. Prin asa zisa taxa, care de fapt nu exista, cei de la USR si AUR au trunchiat adevarul pentru a starni, din nou, furia mai multor romani,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a subliniat, luni seara, ca nu va fi introdusa "nicio taxa". "Prin asa zisa taxa, care de fapt nu exista, cei de la USR si AUR au trunchiat adevarul pentru a starni, din nou, furia mai multor romani", a sustinut el. "Nu punem nicio taxa! Regret ca in goana asidua…

- Conducerea Forumului Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) il acuza pe primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, de santaj si discriminare, dupa ce acesta a conditionat cererea de edificare a unui bust al poetului Mihai Eminescu de retragerea unor procese inaintate…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, incepand cu ora 00,30, se va desfasura un transport agabaritic pe ruta: Braila - DN 21 - DN 2B - DN 22 - Ramnicelu - DN 2 - Ramnicu-Sarat - Bacau - DN 11 - Onesti - DN 12 - Sfantu Gheorghe - Miercurea Ciuc. Fii…