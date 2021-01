Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a parasit miercuri dimineata Casa Alba, cu cateva ore inainte de finalul mandatului sau, fara sa-l fi primit mai intai pe succesorul sau, Joe Biden, care va depune juramantul la pranz, relateaza AFP si DPA. Elicopterul prezidential Marine One, avandu-i la bord pe Donald…

- In ultima sa zi intreaga in funcție, președintele Donald Trump spune ca a declasificat informații legate de ancheta FBI asupra legaturilor dintre Rusia și campania sa prezidențiala din 2016, informeaza Washington Post. El nu a dezvaluit care era acea informație marți, cu excepția faptului…

- Presedintele în exercitiu al SUA, Donald Trump, ar fi luat în calcul o posibila decretare a legii martiale pentru a anula alegerile pe care le-a pierdut pe 3 noiembrie în fata lui Joe Biden, sustin The New York Times si CNN, informatie catalogata de Trump drept ''fake news'',…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a declarat joi ca nu are "nimic de a face" cu potentiala urmarire in justitie a fiului presedintelui-ales al SUA Joe Biden, Hunter, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Intr-o postare pe Twitter, Trump a afirmat ca nu este implicat in nicio ancheta…

- Președintele in funcție Donald Trump continua sa conteste rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA 2020, chiar și dupa ce Colegiul Electoral a confirmat victoria democratului Joe Biden. Un consilier de la Casa Alba a declarat pentru CNN ca Trump va incerca sa-și joace acum ultima sa carte ramasa:…

- Invins de Joe Biden in alegeri, Donald Trump știe ca lupta s-a sfarșit și nu are o strategie complexa pentru a rasturna situația. Pur și simplu se agața de scenarii improbabile, in incercarea de a-și pastra susținatorii și de a amana inevitabilul, scrie New York Times, care citeaza mai mulți consilieri…

- In ciuda anunțului cum ca Joe Biden a caștigat cursa pentru Casa Alba și va fi noul președinte al SUA, Donald Trump nu are de gand sa iși accepte prea curand infrangerea, spun aliații sai, potrivit Reuters. Ginerele lui Trump, Jared Kushner, scrie CNN, ar fi incercat sa il convinga sa ia in calcul retragerea,…