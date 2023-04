Stiri pe aceeasi tema

- Președintele sirian Bashar al-Assad nu a exclus ca unii sirieni sa lupte in Ucraina de partea Rusiei."Mulți au venit sa ajute guvernul sirian. Daca voluntarii sirieni va ajuta impotriva Ucrainei, ei nu vor veni prin guvern. Ei vor veni pe cont propriu și vor face acest lucru fara indrumare politica.…

- China sprijina invazia Rusiei in Ucraina. Rolul Beijingului in acest razboi este mai mult distructiv decat constructiv, transmite președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, relateaza LRT."Din pacate, vad ca obiectivul Chinei este de a continua acest razboi, pentru a-l face și mai sangeros. In aceasta…

- Consensul Uniunii Europene in ce privește Ucraina incepe sa dea rateuri și pare ca derapeaza. Derapeaza pe cauciucul sintetic pentru in ultimul pachet de sancțiuni impus Federației Ruse statele membru nu au reușit sa se ințeleaga pe importurile de cauciuc sintetic. Polonezii, un aliat de nadejde al…

- Fostul președinte american Donald Trump a spus intr-o emisiune radio ca ar fi putut preveni razboiul prin negocierea unui acord cu Rusia, scrie The Daily Beast.Donald Trump a insistat de mult ca razboiul din Ucraina nu s-ar fi intamplat niciodata daca ar fi fost inca președinte. Fii la curent…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a afirmat marti secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar…

- Cand erau președinți, George W. Bush, Barack Obama și Donald Trump au mers in zone de razboi (Irak și Afganistan), de obicei in instalații militare securizate sau in teritorii aflate sub controlul SUA. L-am intrebat pe politologul Ian Bremmer, fondatorul și șeful "Eurasia", daca vizita lui Joe Biden…

- Rusia a pierdut circa 200.000 de oameni in razboiul din Ucraina, ucisi sau raniti, scrie, azi, New York Times, citand surse vestice si americane. Totusi, publicatia arata ca o estimare corecta este greu de realizat, atat Rusia, cat si Ucraina, secretizand numarul celor ucisi sau raniti pe front. New…

- Kremlinul denunta joi livrarea unor tancuri de lupta moderne de catre Occident Ucrainei drept o ”implicare directa” in razboiul dintre Rusia si Ucraina, relateaza CNN. ”Exista declaratii constante ale capitalelor europene, ale Washingtonului, potrivit carora trimiterea unor sisteme de armament Ucrainei,…