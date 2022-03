Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat ca in urma parteneriatului incheiat intre instituția pe care o conduce și Societatea Naționala de Cruce Roșie – Filiala Suceava, in contul deschis pentru sprijinirea cetațenilor ucraineni a fost donata o suma totala de 370.433 ...

- Prefectura Suceava a transmis, astazi dimineața, ca in ultimele 24 de ore, cele 16 microbuze ale unitaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgența existente in zona Siret au executat aproximativ 180 de misiuni și au transportat aproape 2.150 de persoane. Tot in ultimele 24 de ore, echipajele…

- Echipajele SMURD din zona PTF Siret și a municipiului Radauți au acordat in ultimele 24 de ore asistența medicala pentru 23 persoane refugiate, 12 dintre acestea fiind transportate la spital, informeaza Prefectura Suceava. In alta ordine idei, cele 16 autospeciale de transport (microbuze) ale unitaților…

- Colegiul Farmaciștilor Suceava a transmis ca ține legatura permanent cu Direcția de Sanatate Publica, Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Colegiul Medicilor, pentru a trimite ceea ce le este necesar și util refugiaților din Ucraina. Astazi, Colegiul Județean al Farmaciștilor, condus de Doinița…

- Parteneriatul dintre Instituția Prefectului – județul Suceava și Societatea de Cruce Roșie – filiala Suceava funcționeaza și produce primele rezultate. Pe parcursul a circa 12 ore, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Bucovina” a primit din donații și a distribuit rapid catre cetațenii refugiați…

- Prefectura Suceava a transmis ca in ultimele 24 de ore, prin punctul de trecere al frontierei Siret au intrat in județul Suceava aproximativ 4.800 de cetațeni ucraineni care se refugiaza in Romania din cauza razboiului. Prefectul județului, Alexandru Moldovan a amintit ca Inspectoratul pentru Situații…

- Urmare a solicitarii prefectului Alexandru Moldovan adresata Direcției de Sanatate Publica Suceava in cadrul sedinței in sistem videoconferința a grupului tehnic de suport al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (managerii și directorii medicali ai unitaților spitalicești, CJ Suceava, DSP…

- In scopul prevenirii unor astfel de evenimente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Bucovina” al judetului Suceava reaminteste cetatenilor obligativitatea respectarii urmatoarelor norme de aparare impotriva incendiilor: ⛔ se interzice folosirea afumatoarelor improvizate ori amplasarea acestora…