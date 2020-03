Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Rosie Romana se implica in actiunile de prevenire #Covid-19 Foto: crucearosie.ro. Crucea Rosie Româna se implica în actiunile de prevenire a raspândirii virusului COVID-19 si asista persoanele fara apartinatori, aflate în autoizolare sau izolare, cu produse alimentare…

- In contextul evolutiei epidemiei de infectie cu COVID 19 la nivelul Europei, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca la nivelul mai multor state europene au fost adoptate masuri exceptionale menite sa contribuie la limitarea raspandirii infectiei cu COVID 19, cu impact asupra liberei circulatii…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Timis vine in sprijinul angajatorilor, angajatilor, precum si a persoanelor fizice ca urmare a situatiei create... The post Recomandari de la ITM Timis: masuri speciale de control si prevenire a infectiei cu COVID-19 appeared first on Renasterea banateana .

- Securitatea si sanatatea in munca reprezinta ansamblul activitatilor avand ca scop asigurarea conditiilor optime in desfasurarea procesului de munca, apararea sanatatii, integritatii corporale si a vietii angajatilor si a altor persoane implicate in procesul de munca.In vederea prevenirii accidentelor…

- O primarie de comuna din judet a decis ca pentru preintampinarea imbolnavirilor cu coronavirus sa ofere, gratuit, persoanelor din grupe Post-ul DAMBOVITA Covid-19: O primarie de comuna va asigura produse de igiena persoanelor fara venituri si cu dizabilitati grave apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Retailerul Auchan Romania respinge ferm actiunile de specula si refuza sa discute cu diverse firme necunoscute care vor sa vanda prin reteaua de magazine produse de igiena si protectie la preturi nejustificat de mari, pe fondul indisponibilitatii stocurilor de pe piata din cauza epidemiei de coronavirus,…

- Evolutia recenta a crizei provocate de extinderea Coronavirus (COVID-19) impune o atitudine proactiva din partea companiilor. Chiar daca responsabilitatea pentru masurile de preventie necesare limitarii efectelor in astfel de situatii apartine autoritatilor, companiile trebuie sa-si gestioneze propriile…

- Din data de 19 februarie, la Rașnov, va incepe distribuția pachetelor cu produse de igiena din cadrul Programului Operațional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate 2019 – 2021. ,,Obiectivul acestui proiect este reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie și excluziune sociala. Pentru…