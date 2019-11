Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Rosie Romana a lansat un apel umanitar de urgenta pentru a sustine operatiunile de ajutorare a victimelor cutremurului produs in Albania. Potrivit unui comunicat de presa al organizatiei, transmis joi AGERPRES, donatiile se pot face online pe site-ul Crucii Rosii Romane sau in conturile special…

- UPDATE, 27.11.2019 – Echipele de interventie, ajutate de caini dresati pentru cautare-salvare, drone si utilaje grele, au descoperit miercuri alte trei trupuri neinsufletite printre ramasitele cladirilor prabusite in timpul cutremurului puternic produs marti dimineata, informeaza Reuters. Bilantul…

- Romania trimite in Albania o echipa de cautare - salvare de aproximativ 50 de persoane, dupa ce a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6,4, a anuntat, marti, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "In urma cutremurului, noi am fost instiintati de catre Protectia Civila Europeana…

- Ministerul albanez al apararii a anunțat un nou bilant cu numarul morților in urma seismului produs in aceasta dimineata. Numarul mortilor a urcat la 6 si cel puțin 325 de raniți. Pe rețelele sociale au aparut imagini cu eforturile echipelor de salvare, potrivit Daily Mail . A aparut o filmare cu o…

