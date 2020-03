Stiri pe aceeasi tema

- In urma demersurilor efectuate de autoritațile romane, in cursul acestei nopți și in aceasta dimineața, Poliția de Frontiera a efectuat formalitațile de intrare in tara pentru aproximativ 3.000 de cetațeni romani și straini si aproximativ 800 de autovehicule, sosite in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Seful Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, Marin Bondar, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca la ora 16,00 au fost inchise punctele de trecere a frontierei bihorene de la Salonta, Sacuieni si Valea lui Mihai, respectiv Turnu, din judetul Arad, toate din structura ITPF…

- Distributia in afara tarii a medicamentelor sau a materialelor sanitare pentru tratarea COVID-19 va fi suspendata pentru 6 luni, a anuntat, miercuri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "Comitetul a decis suspendarea temporara pentru 6 luni a distributiei medicamentelor, dispozitivelor…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, le cere cetatenilor sa se informeze doar din surse oficiale cu privire la coronavirus. "Cer cetatenilor sa ia informatii numai din surse oficiale, sa faca abstractie de diferitele categorii de informatii care sunt date pe surse, sa urmareasca toate comunicarile oficiale…

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne au luat masuri pentru gestionarea manifestarilor prilejuite de Sarbatoarea Botezului Domnului, in data de 6 ianuarie a.c. In toata tara, vor fi organizate 276 manifestari religioase. Aproximativ 3 500 de politisti si jandarmi vor fi angrenati in misiunile…