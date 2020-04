Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a informat, marti, ca aproximativ 32.0000 de persoane au trecut prin punctele de vama in ultimele 24 de ore. Mai precis 18.800 de cetațeni romani și straini au intrat in tara, iar 13.000 de persoane au parasit Romania. De asemenea, granita a fost…

- Crucea Rosie Romana lanseaza campania nationala de strangere de fonduri 'Romania salveaza Romania', prin care pot fi donati doi euro la numarul special de SMS 8827, valabil in toate retelele de telefonie mobila din tara, fara costuri suplimentare. Donatii pot fi facute si pe site-ul…

- OMV Petrom susține intervenția Crucii Roșii Romane in pandemia COVID-19 cu o donație de 1 milion de euro. Fondurile vor fi folosite pentru achiziția de echipamente de testare pentru diagnosticare rapida COVID19. „In perioade dificile, cum este cea prin care trecem acum, solidaritatea și responsabilitatea…

- Liderii Platformei Social Liberale solicita autoritaților sa adopte de urgența masuri de restrangere a adunarilor publice la maxim 10 persoane și de asigurare stocuri de alimente de baza pentru cetațenii vulnerabili, susține co-președinții acestei formațiuni, Ilan Laufer și Alexandru Coita intr-un…

- Ministrul interimar al Finantelor Publice, Florin Citu, pregateste pachete de masuri pentru persoane fizice si companii care sa atenueze impactul economic al pandemiei de coronavirus, potrivit unei postari pe Facebook.„Am discutat cu reprezentanti ai sectorului bancar. Pregatesc pachete de…

- Grupul De'Longhi anunta achizitia unui nou centru de productie in Romania, in localitatea Madaras, judetul Bihor, unde intentioneaza sa angajeze 500 de persoane. Platforma industriala are 25.000 mp, iar o parte dintre echipamentele existente vor fi folosite in viitoarea activitate de productie.…

- Investigatia a inceput in dupa-amiaza zilei de 6 ianuarie, in momentul in care politia a primit un apel de la Ambasada Romaniei in Spania, aceasta fiind informata cu vedere la faptul ca o tanara din Romania este sechestrata de catre iubitul ei. Mama victimei a depus o plangere in Romania la Politie,…