Aparitia variantei Omicron a coronavirusului este ”dovada suprema” a pericolului inegalitatilor in fata vaccinarii in lume, a apreciat vineri presedintele Crucii Rosii, relateaza AFP. ”Oamenii de stiinta au avertizat in mod repetat comunitatea internationala cu privire la riscurile unor variante foarte noi in locurile cu rate de vaccinare foarte scazute’‘, a declarat intr-un interviu Francesco Rocca, presedintele Federatiei Internationale a Crucii Rosii si Semilunii Rosii (FICR). Potrivit statisticilor ONU, aproximativ 65% dintre locuitorii din tarile mai dezvoltate au primit cel putin o doza…