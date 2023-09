Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a primit premiul pentru “Cel mai bun inotator din lume la masculin 2022”, la deschiderea Campionatului Mondial de Natatie din Japonia, conform news.ro. Premiul i-a fost oferit de Federația Internaționala de Natație.David Popovici va incepe evolutia in Japonia la 24 iulie, in serii…

- Niciodata pana acum, o fotbalista nu a jucat la turneul final cu hijab. Nouhaila Benzina, 25 de ani, va fi prima, luni, la debutul naționalei Marocului la Campionatul Mondial feminin. Germania - Maroc se joaca luni, 24 iulie, de la 11:30 Pentru Nouhaila Benzina, aparatoare in naționala feminina a Marocului,…

- Crucea Roșie din Belarus a starnit un val de indignare internaționala dupa ce șeful sau a declarat la televiziunea de stat din aceasta țara ca organizația este implicata activ in aducerea in Belarus a copiilor ucraineni din zonele ocupate de Rusia, relateaza The Associated Press.Atat Ucraina, cat și…

- Astazi, 4 iulie a.c. este marcata Ziua Crucii Rosii Romane, aceasta fiind data la care, in 1876, s-a infiintat Societatea de Cruce Rosie din Romania si a primit recunoasterea Comitetului International al Crucii Rosii. Prefectul Județului Dambovița, Claudia Gilia, a transmis un mesaj care sa marcheze…

- Cu ocazia aniversarii a 147 de ani de activitate, Crucea Roșie a organizat un eveniment maraton in cadrul caruia romanii au putut participa, timp de doua zile, la ateliere educative, simulari de prim ajutor din ora in ora, iar doritorii au putut participa la demonstrații salvatoare de viața. Societatea…

- Romania este campioana la tot ceea ce inseamna accidente rutiere, sase autovehicule din 100 provoaca o dauna si pierdem anual 1.600 de oameni in astfel de accidente, a declarat, miercuri, la o conferinta de profil, Alexandru Ciuncan, director general si presedinte al Uniunii Nationale a Societatilor…

- 15 minori din Centrul de detenție pentru minori și tineri au avut parte de o instruire privind deprinderile abilitaților de acordare a primul ajutor medical in situații de urgența, fiind indrumați de formatorii Societații de Cruce Roșie din Moldova.