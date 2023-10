Stiri pe aceeasi tema

- Punct final in prima etapa din Divizia A1, la feminin. O runda in care capul de afiș l-a ținut derby-ul de la Voluntari. Favoritele s-au impus in rest, chiar fara emoții. CSM București a luat un set campioanei Alba Blaj și a dat o replica foarte buna in Ardeal. La fel nou-promovata Corona Brașov, care…

- Ziua Mondiala a Animalelor si Ziua Internationala a Ingrijitorilor de Animale Salbatice au fost marcate, astazi, la Gradina Zoologica din Noua. La Brasov vizitatorii au avut parte de tururi ghidate, unde in centrul atenției au fost animalele salbatice. Zeci de micuți s-au bucurat sa fie prezenți la…

- Zi libera pentru elevi și profesori, chiar inainte de prima vacanța a anului școlar. Ziua Internaționala a Educației, sarbatorita in fiecare an pe data de 5 octombrie, este zi libera pentru elevi și profesori. Anul acesta, ziua de 5 octombrie pica intr-o zi de joi, așadar elevii vor merge la școala…

- A trecut deja prima saptamana de școala și mulți iși fac deja planuri pentru prima vacanța a elevilor. Dar pana la vacanța, elevii și profesorii vor avea liber in 5 octombrie, cand este sarbatorita Ziua mondiala a educatiei. Elevii și cadrele didactice se vor putea bucura de o zi libera la inceput de…

- O femeie a murit joi seara in Gara de Nord. Acesteia i s-a facut rau si a cazut din picioare. Personalul medical a exercitat manevre de resuscitare timp de doua ore, a anuntat CFR SA. Interventia unei echipe medicale si a Politiei TF a fost solicitata la numarul de urgente 112 dupa ce unei femei i s-a…

- Aproape 700 de cazuri noi de cancer pulmonar au fost inregistrate la Institutul Marius Nasta din Bucuresti, in primele sase luni ale anului, iar medicii avertizeaza ca peste 60% dintre pacienti ajung cu metastaze. Potrivit managerului unitatii medicale, Beatrice Mahler, cancerul pulmonar ramane una…

- Marșul Normalitații va avea loc la București: sambata, sambata 29 iulie 2023, Piața Victoriei, ora 13:00, creștinii din toata Romania se intalnesc in Piața Victoriei, pentru a marșalui PENTRU NORMALITATE pe traseul Guvern – Piața Romana – Piața Universitații – Piața Unirii – Dealul Patriarhiei. Manifestarea…

- Controale ample la un azil de batrani din Capitala. Mai multe echipe de la prefectura verifica modul in care sunt tratați batranii, dupa sesizarile rudelor. Mai multe camine au fost inchise in țara și in București, in urma neregulilor gasite in timpul controalelor efectuate de autoritați. Sute de servicii…